Suusatäht avas enda pöörase elu tagamaid: kuu aega pidutseda on ikka raske

Rootsi suusatäht avas Expressenile enda pöörase elu tagamaid. «Kuidas seda täpsemalt kirjeldada. Olen elanud üsna vabalt. Olen küll püüdnud olla üsna rahulik, ent pean tunnistama, et suvi on sisaldanud väga palju pidutsemist,» lausus Poromaa.

«See on kõik väga lõbus, aga kuu aega pidutseda on ikka raske.»

Poromaa tõdes, et nüüd on tema fookus ainult treeningutel, et olla algaval hooajal parimas löögihoos. Möödunud hooajal tegi ta korraliku läbilöögi MK-sarjas ning Planicas toimunud MMil jäi tema saagiks karjääri esimene medal. See tuli 50 km klassikasõidus, kus rootslane teenis pronksmedali.