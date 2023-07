74-aastane legend teenis pöörase lepingu

Popovich on korvpallimaailma üks legendaarsemaid treenereid. Ta alustas San Antonio Spursis tööd juba 1996. aastal ning on klubi aidanud võita viis meistritiitlit. Ta on juhendanud Spursi põhihooajal 2127 kohtumises, millest võitnud 1366. See tähistab ka NBA rekordit.