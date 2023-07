Oliver Solbergi esitus avaldas maailmameistrist isale muljet: ma pole teda sellisena näinudki

Oliveri maailmameistrist isa Petter Solberg oli meeldivalt üllatunud poja esitust nähes. Eriti jäi Petterile silma enda poja keskendumine kodusele ERC-etapile. «Ma pole teda sellisena näinudki. Intervjuude ajal oli ta nagu soomlane,» viitas 2003. aasta maailmameister sellele, et soomlaste intervjuud rallide ajal on väga lühikesed.

«Kõik aga toimis ka. See avaldas muljet, kuna tal oli ka kodupubliku näol olemas lisasurve. Ta paneb endale alati muidugi pinged peale, aga see oli hea esitus. Väga hea isegi!»

Oliver Solberg ise pärast rallit pingetele ei keskendunud, ent tõdes, et tegemist oli tema senise karjääri magusaima võiduga. 21-aastane ralliässa jaoks tegi võidu magusamaks fakt, et see on ta kodule niivõrd lähedal. Lisaks sellele kiitis ta hea lahingu andnud Paddonit.