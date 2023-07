Ohumärk? Ralliässad peavad suvist Rootsi etappi Soome ja Eesti omast paremaks

Uus-meremaalase sõnul võiks suvine Rootsi ralli kuuluda ka MM-sarja. «Seda võiks kaaluda näiteks vahetusena: et talvel on sul Soome ralli ja suvel Rootsi oma. Ma tean, et see käib traditsioonide vastu ja soomlastele see ei meeldiks, aga siinsed teed peavad lihtsalt kihutamisele nii hästi vastu,» jätkas ta.

Solberg oli kamraadiga sama meelt. «Ma ei kavatse seda rallit kiita pelgalt sellepärast, et see on mu koduralli, vaid see tõesti on üks suurima kiirusega etappe, mida olen teinud. See on isegi parem kui Soome ja Eesti – see on ülikiire, kuid ühtlasi ka tehniline, mis tähendab, et eksimisruumi ei ole.»