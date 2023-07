Hiina pank kaebas tippklubi omaniku kohtusse

Süüdi on klubi murettekitavad bilansid ning hiinlasest omaniku Steven Zhangi kriitiline finantsseisund, kellele kuulub alates 2016. aasta juunist ligi 70 protsenti Interist.

Väljaande la Repubblica kirjutas, et prognooside kohaselt näitavad Interi finantsaruanded hooaja lõpus taas märkimisväärset kahjumit. Need on võrreldes 2022. aastaga vaid veidi väiksemad ja on seotud tohutute, 800 miljoni euro suuruste võlgadega. Klubi netosaldo on praegu 300 miljonit eurot negatiivne.

31-aastane Steven Zhang on püüdnud Interit müüa umbes kaks aastat ning alates teatud hetkest hakkas tema Itaalia asjade vastu huvi tundma võlausaldaja, Hiina üks suurimaid panku China Construction Bank. Pank nõudis juurdepääsu 2015. aasta 1. jaanuari dokumentidele, mis on seotud Interi müügiläbirääkimistega ja kogu dokumentatsiooniga, mis on seotud klubi tegevuse rahastamisega.