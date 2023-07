Hyundai tiimipealik: meie fookus on endiselt selle aasta MMil

Kalle Rovanperä on sõitjate MMi üldarvestuses esimene, kuid tema 41-punktiline edu pole kaugeltki ületamatu.

Toyota edumaa meeskondade arvestuses on sarnaselt ebakindel, juhtides M-Spordi ja Hyundai ees vaid 48 punktiga. Sellegipoolest on Hyundai mõlema meistrivõistluse tagaajajarolli jäänud, kuid on väga ebatõenäoline, et Hyundai loobub 2023. aastast ja suunab oma tähelepanu hoopis järgmisele aastale.

«Asjad võivad veel üsna kiiresti muutuda,» ütles tiimijuht Cyril Abiteboul intervjuus Dirtfishile, kui temalt küsiti, kas Hyundai hakkab mõtlema hoopis järgmise aasta tiitlivõistlustele.

«Meie fookus on ikka veel selle aasta meistrivõistlustel,» sõnas ta ja lisas, et keskendutakse sellele aastale, keskendutakse lühiajaliselt ja ei mõelda sellele, milline on auto viie aasta pärast.

«Ilmselgelt on ka WRC-süsteemil mõned piirangud, nii et me peame samuti olema nutikad ja leidma viise, kuidas parandada seda ja tegelema probleemidega mis meil on,» lisas Abiteboul.

Thierry Neuville on Hyundai lootus sõitjate meistrivõistlustel, kuid pärast Safari rallilt diskvalifitseerimist on ta liidrist 47 punkti kaugusel.