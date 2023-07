Meedia: Kanada hokimängija tahab vene kodakondsust

«Varsti on meie meeskonnas veel üks Venemaa kodanik. SKA uus omandaja Leipsic on avaldanud soovi saada Venemaa kodakondsuse ja kirjutanud Putinile kirja. See on jalgpallis tuntud tava. Viimati said Peterburi jalgpalliklubi Zeniti mängijad Malcom ja Claudinho Venemaa passid ning Brasiilia on jalgpalli jaoks sama, mis Kanada hoki jaoks,» kirjutas peatreener.