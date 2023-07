Madridi Reali legend sõlmis lepingu ka 13. hooajaks!

Sealt alates on Fernandez olnud Reali täieõiguslik liige. Üheskoos on võidetud kolm Euroliiga ja kuus Hispaania meistrivõistluste tiitlit. Lisaks leiab tema auhinnakapist igasugu muud kulda ja karda.

Hispaania koondisega on Fernandez võitnud kaks MM-kulda (2006, 2019). Lisaks on ta olümpial jõudnud kahel korral finaali (2008, 2012), ent mõlemal korral kaotanud. EM-tiitleid on vanameistril lausa neli.