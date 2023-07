Sõda toetavad agressorriikide sportlased käivad tennisemaailmale üle jõu

Tänaseks on selgeks saanud, et tennisemaailm ei tule ikkagi Venemaa ja Valgevene sportlastega toime. Mitte midagi ei tehta nende inimestega, kes enda tegevuse või öelduga reaalselt toetavad Venemaa tegevust Ukrainas. Nii ATP kui ka WTA kehitavad lihtsalt õlgu ja viitavad sellele, et igal inimesel on õigus enda arvamusele.