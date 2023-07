Manchester Unitedi legend on endiselt intensiivravis

52-aastane jalgpallilegend toimetati Horvaatias haiglasse, kus tal tuvastati ajuverejooks. Puhkusereisil viibinud hollandlase seisund on stabiilne.

10. juulil tegi Amsterdami Ajaxi jalgpalliklubi kaudu mehe tervise osas avalduse abikaasa Annemarie van der Sar. «Ta on endiselt intensiivravis, kuid tema seisund on stabiilne. Ta pole eluohtlikus seisundis. Iga kord, kui me teda külastame, suudab ta suhelda. Peame olema kannatlikud ja vaatama, kuidas olukord edasi areneb,» rääkis abikaasa pressiteates.