Rahvusnaiskonna peatreener enne kodust EMi: kanname Eesti lippu oma särgil suure uhkusega

«Ma ei taha öelda, et need on uued tulijad, vaid koondise uks on neile koguaeg avatud olnud ja mul on hea meel neid siin näha. Nüüd on meil pikk ja huvitav nimekiri ja nende seas palju noori, mis teeb mulle alati heameelt. Meid ootab ees viis töökat nädalat ja esimesel nädalal vaatame iga mängija hetkeseisu üle ning siis asume tõsiselt tööle. Usun, et põhiasjad suve esimesest poolest on meeles, saame sealt edasi minna. Praegu on meil ka Euroopa liiga perioodiga võrreldes pikem ettevalmistuse aeg,» sõnas Orefice, kes tahab nüüd rohkem keskenduda teatud tehnilistele detailidele. «Mängijad on end ka puhkuse ajal füüsiliselt vormis hoidnud ja laagrisse tulles peaks nende konditsioon olema hea.»