Auhinnaks ilvese nahk ja küünlajalad - nii toimus Eestis esimene MK etapp takistussõidus

Teekond esimese MK etapini

Nagu öeldud toimus esimene MK etapp aastal 1993. Julguse esimene MK etapp korraldada andis ka asjaolu, et Lätis oli aasta varem, 1992. aastal, juba meie regiooni esimene etapp toimunud. Kui lätlased said hakkama, siis miks ei peaks eestlased?

Läti väljaandes Zirgu Pasts meenutatakse, et nende teekond esimese MK etapini sai alguse mõnevõrra varem. Aasta oli 1990, kui Läti lipu all võistlemine oli juba käegakatsutav unistus. Berliini müür oli langenud ning tasuks silmapaistvate sportlike tulemuste eest sai Läti takistussõidu koondis minna reisile Ida-Saksamaale. Just neil võistlustel loodi isiklik kontakt švetislase Max E. Ammanniga. Ammann on ajakirjanik, kunstikollektsionäär ja ajaloolane, kuid ratsaspordi ajalukku on ta end kirjutanud MK võistlussarja loojana.