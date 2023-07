VIDEO ⟩ Eesti korvpallinoortel polnud vastase superesitusele vastust, ees ootab ellujäämisvõitlus

Ühte sammu käidi kolmanda veerandaja keskpaigani. 44:45 kaotusseisust tegid vastased 13:2 vahespurdi ja käristasid edu kahekohaliseks. Seal alates meie noored enam tõsiselt mängu sisse ei saanudki. Viimastel minutitel murduti lõplikult.

Lõppenud hooajal mängis De Ridder kodumaal Antwerpis. Ta viskas Belgia ja Hollandi ühises liigas keskmiselt 11 punkti ja korjas 6,1 lauda. Täna tuli teade, et andekas pallur lõi käed Hispaania kõrgliiga klubi Bilbaoga. See tähendab, et temast saab Kristian Kullamäe tiimikaaslane.