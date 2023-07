Fantastiline! Enok võitis U23 EMil pronksi

See tähendab, et Enok kaotab viimase ala eel rekordiseeriale 164 punkti. U23 EMi pronksmedali mõttes on aga kõik hästi, sest Julia Slocka Poolast kaotab talle 85 silma, aga on 800 m jooksus eestlannaga sama masti. Austerlanna Chiara-Belinda Schuler on Enokist 121 punkti kaugusel, aga temast on Enok märksa etem jooksja.