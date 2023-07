Keila KK napsas endale Kalev/Cramo kauase tugitala

Keila Korvpallikooli juhi Tarmo Heinal on hea meel, et Keila KK esindusmeeskonna mänedžerina alustas Sibul, kelle kogemused ja visioon aitavad saavutada uusi kõrgusi. «Tema pühendumus ja teadmised on väärtuslik lisand meie meeskonnale ning kogu organisatsioonile. Ootame huviga koostööd ja oleme veendunud, et tema juhtimisel jätkub meeskonna areng ning edu korvpalliväljakutel,» ütles Tarmo Hein.