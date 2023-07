LeBron James keeldus kuningatrooni vabastamast

James kaalus pärast juunikuist NBA finaalseeriat, kus Los Angeles Lakers kaotas mängudega 0:4 Denver Nuggetsile, tossude varna riputamist, kuid nüüd otsustas ikkagi, et jookseb NBAs väljakule ka oma 21. hooajal.

«Mind ei huvita, palju ma punkte viskan või mida ma suudan või ei suuda väljakul teha. Minu jaoks on küsimus: kas ma suudan seda mängu veel teisi petmata edasi mängida? Päev, mil ma ei suuda endast enam kõike väljakule jätta, saab olema see päev, mil ma ka lõpetan. Teie õnneks pole see päev aga täna,» vahendab ESPN Jamesi öeldut.