Meedia: Mbappé saaga saab augustis läbi

Hispaania väljaanne Marca kirjutas, et prantslane ei taha jätkata enam PSG-s ning klubi juhtkond on raevus ja ähvardab mängijat, et ta kas lahkub nüüd tasu eest või sõlmib uue lepingu. Madridi Realis jälgitakse seda vaatemängu rahulikult.

Veelgi enam, päevad mööduvad ja lühiajaliselt pole lahendust näha. Mbappé kohtub PSG-ga järgmisel esmaspäeval, et alustada treeninguid. Mitte miski ei viita sellele, et see ei toimu. Ründaja pole saatnud mingit signaali, mis viitaks vastupidisele või sellele, et tulemas oleks mingi suurem muutus. Väidetavalt peetakse läbirääkimisi, aga kui seda tehtakse, siis on Hispaania peallinna jalgpalliklubi kõrvalseisja rollis.