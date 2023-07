«Ta on osav kutt ja näeb hästi platsi, et kus leidub vaba ruumi. Lisame asjaolu, kui rahulikult ta kolmapäeval viimasel 500 meetril sõitis. Ta tegi oma töö briljantselt, tegutses adekvaatselt ehk langetas õigeid otsuseid. See tähendab, et ta on väga heas vormis ega olnud viimasel kilomeetril nii-öelda punases. Kui oled punases, ei suuda sa õigeid otsuseid langetada,» alustas Eesti kõigi aegade paremaid rattureid, 1999. aasta Touril etapi võitnud ja nädal aega kollast liidrisärki kandnud Jaan Kirsipuu Philipseni edu saladuste avamist.