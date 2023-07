Jelena Välbel on FISi arutamistest kõrini: mind ei huvita see enam!

Kuigi läänemaailma teevad sellised teated ärevaks, siis, nagu selgub, pole need just mesi ka venelaste mokale.

«Nad võivad rääkida ükstaskõik kui palju. Mind ei huvita enam see. Las nad siis arutavad,» põrutas Välbe. «Olen 100 protsenti kindel, et midagi positiivset sellelt koosistumiselt ei tule.»

Varem on suusajuhid Rahvusvahelise Olümpiakomitee suunistele tuginedes vihjanud, et üheks venelaste naasmise tingimuseks oleks ilmselt neutraalse lipu all võistlemine. Seegi on midagi, mis Välbe ihukarvad püsti on ajanud.