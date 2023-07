Lappi kaardilugeja: Rally Estonia pole väga keeruline, eriti kui sa tuled Soomest

«Rally Estonia pole väga keeruline ralli, eriti kui sa tuleb Soomest, kus oled nukkide ja hüpetega harjunud,» sõnas Lappi paarimees Hyundai pressiteenistusele.

«Kaardilugeja seisukohast on tegemist ralliga, mis koosneb pikkadest sirgetes, kus on mõned tihedamad osad, kuid needki tulevad tavaliselt järjest. Siinsed laiad teed on võrreldes Sardiinia ja Portugali omadega võrdlemisi lihtsad,» jätkas ta.

Janne Ferm. Foto: Hyundai Motorsport

«Meie jaoks on Eestis suurim väljakutse lõikekohtade leidmine: see on üldjuhul ka see, millele sõitjad ja kaardilugejad recce (rajaga tutvumise – K.J.) ajal enim tähelepanu pööravad. Suurim erinevus Eesti ja teiste rallide vahel seisneb selles, et siinne võidukihutamine on väga kiire ning osa hüppeid on kunstlikud.

Pinnas on samamoodi tegelikult keeruline: liiv ei ime nii palju vett, nagu oleme harjunud, mistõttu ujutas eelmise aasta punktikatse korralikult üle. Laias laastus on see meie kodurallile sarnane, kuid Soome teed on ehk veidi liivasemad,» lõpetas Ferm.