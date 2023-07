Diletant pani kirja kiiruslegendi, et näha, kas suudab selle järgi Rally Estonia tunamulluse kurvilise punktikatse rajal masinast maksimumi pigistava piloodi niimoodi stardist finišisse juhatada, et kõik jäävad ellu ja terveks.

Enne kui midagi üldse toimuma hakkab, tuleb allkirjastada üks paber. Esiteks kinnitada, et pole tarvitanud alkoholi ja uimasteid – muidugi ei ole! –, ja teiseks tunnistada, et saan aru: see, millega end seon, on riskantne, ja kui midagi juhtub, siis kedagi kohtusse kaebama ei hakka.

Ega kauplemisruumi ole. Kui tahad omal nahal kogeda, mis tunne on sõita Tartu külje all Raadi vanal lennuväljal Rally Estonia tunamullust powerstage’i, punktikatse rada, tuleb paberile käsi alla panna. Ometi jääb ainuüksi sellest väheks.

Järgmise nädala lõpus toimuva Rally Estonia võistluse juht Urmas Roosimaa näpistab kümnete pakiliste tegemiste kõrvalt aega, et leppida üksik katsesõit esmalt kokku Tartu vallaga. Seejärel leiab Raadile viis rajajulgestajat, kes sulgevad teeotsad, et keegi kogemata auto ette ei eksiks. Igal rallil on tema sõnul tähtsad kolm asja, mida ta ei väsi kordamast: need on ohutus, ohutus ja veel kord ohutus.