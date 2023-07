Kergejõustikustaar ei stardi oma põhialal, vaid läheb ajalugu tegema

400 m tõkkejooksu olümpiavõitja, maailmameister ja maailmarekordinaine osaleb Budapestis tõketeta 400 m jooksus, mis pole tema senist hooaega vaadates muidugi üllatav: ta on tänavu teinud välitingimustes viis starti, millest kõik on tulnud siledal staadioniringil.

Sealjuures on 23-aastane ameeriklanna olnud väga hea. USA meistrivõistlustel tõusis ta 48,74ga poodiumi kõrgeimale astmele ning see on maailma kiireim aeg pärast 2021. aasta Tokyo olümpiat.