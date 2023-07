Olümpiavõitja kritiseeris transsportlaste osalemist

Transsportlaste teema tuli jutuks Wellbrocki intervjuus Sport1ga ning sakslase seisukoht on selge. «Arvan, et transinimesed spordis on kummaline. Ma näen nende osalemist probleemina.

Saan aru neist sportlastest, kes tunnevad, et nad ei osale ausas võitluses,» pidas 25-aastane moosekantide linnas Bremenis sündinud ujuja silmas, et naistega võistlevad transatleedid on pahatihti konkurentidest peajagu üle.