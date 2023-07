«Meid on juba niigi häbistatud!» Selgus Venemaa sportlaste punane olümpiajoon

2014. aasta Sotši olümpia peakorraldaja Tšernõšenko tuli avaldusega välja seoses hiljutise uudisega, et Venemaad ja Valgevenet ei kutsuta koos teistega Pariisi olümpiale .

«Muidugi loodame kutse saada. Me ei ütle millelegi ära ning oleme väga õnnelikud, kui meie sportlastel on võimalik võistelda,» ütles poliitik uudisteagentuurile TASS.

Osaline põhjus, miks pole sõja hukkamõistmine mõeldav, on Tšernõšenko sõnul tõik, et venelasi on juba niigi häbivääristatud, kuna nad ei saa olümpial osaleda oma lipu ja hümniga.