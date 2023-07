Saudid jahivad naftarahadega Liverpooli tähtmängijaid

Mõlemad Liverpooli keskpoolikud said Inglismaa hiiult rohelise tule ülemineku osas ning nüüd tuleb summades kokkuleppele jõuda. 29-aastase Fabinho eest on Saudi Araabia meeskond Al-Ittihad juba ka pakkumise, millega Liverpool nõustus.

Nimelt on Al-Ittihad valmis kogenud Brasiilia keskpooliku eest maksma 46,6 miljonit eurot. See on oluliselt rohkem kui Inglismaa tippklubi mõnelt teiselt konkurendilt oleks saanud. Nõnda lubati Fabinhol minna Saudi Araabiasse, et seal kõik vajalikud toimetused teha ja Liverpooli treeninglaagrisse teda ei kaasatud.