Eesti korvpalli järelkasv jäi EMi tugevamas pundis viimaseks

Juba enne tänast oli selge, et meie noormehed langevad järgmiseks aastaks nõrgemasse ehk B-divisjoni.

Peamiselt au peale käivat mängu Poola vastu alustati hästi. Avaveerand võideti 19:11 ja poolajaks kasvatati edu 11-punktiliseks.

Meie noorte Achilleuse kannaks osutusid pallikaotused, kokku tehti neid lausa 26. See tähendas, et vastased said mängust peaaegu 20 viset enam.