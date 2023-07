Kas tehasetiimi pääsenud soomlane istutatakse peagi Rally1-auto rooli?

«Praegusel hetkel ootavad kõik edasised plaanid veel kinnitamist, aga ma olen võrdlemisi kindel, et aasta lõpus on juba rohkem rallisid kavas,» sõnas 26-aastane soomlane väljaandele DirtFish.

Kas see tähendab, et Lindholmile on ikkagi midagi Rally1-ga seoses lubatud? «Kuidas ma nüüd vastangi sellele? Kindlasti ma loodan, et ma saan oma võimaluse, see on kahtlemata üks hea asi siia [tehasetiimi] kuulumise juures,» jätkas ta.