Just oma murukatte tõttu on Wimbledoni turniir teistsugune. Tänapäeva tennis on paljuski liikunud kõvakattele, ent kevadel mängitakse mitu kuud ka savi-liivaväljakutel. Tipud kolivad murule ainult kuuks ajaks, Wimbledoni eel mängitakse üks-kaks soojendusturniiri. Kõik.