Klavan naaseb jalgpalliväljakutele!

Klavan rääkis klubi kodulehel, et protsess on olnud pikk ning peale viimast ametlikku mängu võttis ta endale veidi mõtlemisaega, mida täpselt edasi teha. «Kui alustasin enne hooaega Tallinna Kaleviga jaanuaris väikestlaadi treenimist oli selge, et kui keha võimaldab ja kõik muu sobitub, siis tahaks Kalevi eest peale tulla. Peamine põhjus, miks seda otsust nii kaua vaagisin, seisnes mõttel, et milline on minu kõige suurem kasutegur Tallinna Kalevile just praeguses ajahetkes. Selle otsuse juures ei ole mingisuguseid isiklikke ambitsioone, pean tähtsaimaks seda mis oleks kõige parem Tallinna Kalevile,» sõnas Klavan.