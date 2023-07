Rootsi golfivõistluse ajal tabas üht osalejat välgunool

Golfiklubi juht Mikael Norman rääkis Rootsi väljaandele Aftonbladet, et võistluse ajal polnud tormi ja välk tuli väga ootamatult.

Mees sai rinda sellise löögi, et kukkus ümber. Need, kes viibisid tema lähedal, nägid hiiglaslikku välgunoolt.

Võistlus katkestati koheselt, mille järel kogunesid teised võistlusel osalenud mängijad, et asja üle arutleda.

«See on väga kurb. Me ei tunne end hästi. Midagi sellist pole me varem kogenud,» sõnas Norman.