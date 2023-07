Latvala: Eesti ja Soome rallid nõuavad sõitjatelt teistsugust mõtteviisi

«Viimane ralli Keenias tähistas tänavuse hooaja keskpaika ja pärast suurepärast tulemust seal, näitab meie edumaa sõitjate ja tootjate meistrivõistlustel, et meeskond on seni teinud väga head tööd tihedas konkurentsis,» ütles meeskonna juht Jari-Matti Latvala ralliportaalile DirtFish.

Aasta tagasi olime Eestis tugevad, kuid oleme ikka veel kõvasti tööd teinud, et parandada oma sooritust nende rallide jaoks. Meie sõitjatele meeldib kiiretel teedel sõita ja me ootame rallit väga,» lisas Latvala.

«Rally Estonia on kindlasti üks minu lemmiküritusi kalendris. Olen Eestis palju aega veetnud ning kiire ja voolav tee sobib minu sõidustiilile väga hästi. Mul on sellest rallist häid mälestusi ja see on mulle alati meeldinud,» sõnas Rovanperä.