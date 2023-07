Täna kogunesid Eesti parimad võrkpallurid Tallinnas Kalevi spordihallis, et alustada viimast ettevalmistustsüklit 30. augustil startivaks EM-finaalturniiriks. Treeninglaagri esimestel nädalatel on rõhk füüsilisel ettevalmistusel, augustikuus kohtutakse kaks korda võõrsil Tšehhiga ning kaks korda Tallinnas Ukrainaga.

Võrreldes suve algusega, mil Eesti teenis Euroopa Kuldliiga alagrupis Tšehhi ja Soome järel ning Slovakkia ees kolmanda koha, on nii mõnigi mängija vigastusest taastunud või taastumas. Peatreener Alar Rikberg on optimistlik ning usub, et koondis sõidab Itaalias toimuvale alagrupiturniirile tugevas koosseisus.