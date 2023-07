Uue lepingu sõlminud Taaramäe: loodan siin ka karjääri lõpetada

«Olen Intermarche - Circus - Wanty's leidnud keskkonna, kus tunnen end koduselt ja loodan ühel päeval siin ka karjääri lõpetada. Sõitjad ja personal moodustavad grupi, kes suhtleb sõbralikul ja abivalmil viisil. Tiim peab väga tähtsaks ka vaimset heaolu. Olen kindel, et just siin on raskeks tööks õiged tingimused,» ütles Taaramäe klubi kodulehele.