Krossiäss lubas naisele, et jätab ohtliku ala sinnapaika. Ta murdis lubadust ja suri

Tänavu naasis ta ühtlasi ka rahvusvahelisele karussellile, võttes osa enduro MM-etppidest. Paraku jäi 30. juunil Gelnicas toimunud võistlus mehele viimaseks. Nimelt kukkus Diro sõidu algusosas nõnda õnnetult, et krossiratas vajus suure hooga talle peale, vigastades tõsiselt mehe kaela.

Diro naine Andrea meenutas nüüd intervjuus Nový Časile varalahkunud abikaasat. «Tal oli minevikus juba üks tõsisem vigastus olnud, kus sai peapõrutuse. Ma ütlesin talle seejärel, et ei soovi, et ta alaga enam tegeleks, kuna muretsen tema pärast. Mul oli lihtsalt halb tunne sisimas,» sõnas ta.

«Olime koos 13 aastat, kuid meil pole lapsi. Enamik ei mõista, kui suur hoop see minu jaoks on. Veetsime praktiliselt terve elu koos, kuid nüüd on sellest kõigest alles lihtsalt mälestuste meri,» lõpetas Andrea.