Messi debüütmängu eest tuleb välja käia üüratu summa

CNNi andmetel maksavad selle mängu kallimad piletid 110 000 USA dollarit. Mõistagi saab ka odavamalt, keskmine hind on ligi 500 dollarit. Pääsmeid pakkuva Vivid Seatsi esindaja ütles, et aasta tagasi pääses hooaja esimesele mängule ca poole väiksema summa eest.

Juba on müügis ka augusti teises pooles algava USA kõrgliiga pääsmed. Vivid Seatsi info kohaselt on Interi ja Charlotte'i vahelise hooaja avamatši keskmine piletihind 288 dollarit. See on umbes 900 protsenti kõrgem tasu kui aasta tagasi.