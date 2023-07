Portaal: nemad on 2023. aastal enimteenivad WRC-sõitjad

Edetabeli tipus kroonib Hyundai sõitja Thierry Neuville, kelle tänavune sissetulek jääb 1,8 miljoni euro juurde. Järgneb Toyotasse kuuluv kaheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier 1,5 miljoni euroga ning kolmandal kohal on M-Spordi sõitja Ott Tänak 1,1 miljoniga.

Kuigi artiklis ei täpsustata, on tegu WRC-sõitjate selle hooaja põhipalgaga. Soome rallimänedžer Timo Jouhki on avaldanud, et tänapäeval moodustavad WRC-sõitjate palgast suurema osa tegelikult boonused.