Neuville lubas pikaks ajaks MM-sarja jääda ja võrdles end vormelilegendiga

Juunis 35. sünnipäeva tähistanud belglasel on vööl 149 WRC starti. Pärast debüüti 2019. aastal on ta võitnud 18 rallit, ent tal pole mitte ainsatki triumfi kogu hooaja kokkuvõttes. Neuville on lausa viiel korral olnud teine (2013 ja 2016-2019).