Kuidas aitab Tänak meie noorema generatsiooni rallimehi tipu poole?

Kõige otsesemalt on Tänak seotud Rally2-klassis osalevate Robert Virvese (23) ja Georg Linnamäega (25). Mõlemad kuuluvad Tänaku tiimi RedGrey. Neist esimene sõidab Ford Fiesta, teine Hyundai i20 masinaga.

«Nõu annab siis, kui küsin. Mis tal endal ikka on öelda. Kui mul endal on mingi mure, siis pöördun tema poole,» vastas Virves endale omase tagasihoidlikkusega.

Linnamäe avas tausta veidi rohkem. «Ta on käinud meil testidel abis. Ta on nii mulle kui ka Robertile väga head tausta andnud. Kindlasti on temast väga palju abi,» arutles 25-aastane rallimees.