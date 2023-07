M-Spordi pealik Millener: Tänak teeb seda, mida oskab kõige paremini – sõidab, gaas põhjas

Sarnaselt enamiku rallidega kulgesid testid hästi, lühike ralli (Lõuna-Eesti ralli – toim) tuli samuti kasuks. Kuid MM-etapi võitmine on raske, sest esikohta ihkavad veel seitse kiiret sõitjat. Aga siin on see teistsugune, sest tegemist on hooaja esimese väga kiire kruusaralliga. Otile ja autole on need tingimused uued. Oleme tiimina andnud endast kõik, et ta saaks teha soovitud ettevalmistuse.