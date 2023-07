Kokkuvõte 2023 Baltic Cup Estoniast

Techno293 Plus

Eestlaste jaoks olid võistlused väga edukad. iQfoil Open U19 üldarvestuse võitis ülekaalukalt 15 aastane Eesti noormees Aksel Haava (EST686), kes võitis kõik 11 võistlussõitu. Aksel on viimase aastaga teinud märkimisväärse arenguhüppe, mida tõendab äsja U19 Euroopa lahtistelt meistrivõistlustelt saadud 17. koht ja U17 vanustest kolmas koht.

iQfoil Open Senior naiste arvestuses toimus eestlannade Ingrid Puusta ja Emma Viktoria Millendi vahel pingeline heitlus kuni viimase sõiduni. Ingrid Puusta pikaajaline purjetamiskogemus, vastupidavus ja pingtaluvus viisid ta ka seekord võiduni. Ingrid Puusta kommentaar: “Nädalavahetusel olid suurepärased olud foilidele, esimesel päeval saime teha kursisõitu ning teisel päeval slaalomit, mis teeb võistlemise veel põnevamaks kui kasutatakse erinevaid rajaskeeme. Väga lahe oli võistelda koos Emmaga, kes on väga kiire ülestuult. Kursisõitudes oli mul väga raske temaga sama nurka ja kiirust hoida. Õnneks slaalomis sain kasutada oma allatuule kiirust ja teha mõned head stardid.”

Bertha Kivistik võitis iQfoil Open U17 tüdrukute arvestuse. „Võistlused läksid mul väga hästi! Sain palju uusi kogemusi startides ja näitasin, et olen arenenud. Konkurents oli tugev, kuid see mulle just meeldis!”, ütles Bertha oma sõitude ja võidu kohta.