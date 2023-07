Aava on Rally Estonia tuleviku osas lootusrikas: usun, et saavutame riigiga kokkuleppe

Rally Estonia on alates 2020. aastast igal hooajal kuulunud WRC-kalendrisse, kuid tuleval hooajal on sinna pääseda keerulisem. Nimelt on lisaks kiirele Soome rallile – mille toimumist pole küll veel ametlikult kinnitatud, kuid see on sama hästi kui kindel – MM-kalendris ka Lätis sõidetav Liepaja ralli, mis on oma iseloomult Eesti ja Soome omaga sarnane.