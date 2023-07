Mootorivahetus tõi Tänakule viieminutilise ajatrahvi

Tänaku autol tekkis probleem juba testikatse esimesel läbimisel, mille järel suundus ta otse hooldusparki. M-Spordi meeskond kinnitas, et tegemist on mootoriprobleemiga, ent nähtavasti polnud seda muud moodi võimalik lahendada kui jõuallikas välja vahetada.

Reeglite järgi tähendab see aga viieminutilist ajatrahvi, mistõttu on nii kiirel rallil nagu Rally Estonia tal võimatu kõrget kohta püüda.

«Meil polnud muud valikut kui mootorit vahetada. Saame seda reeglite järgi teha, kuid see tähendab ajakaristust. See on väga frustreeriv. Ilmselt on see halvim ralli algus, mis võinuks olla. Kuid sellises olukorras me juba oleme,» lausus meeskonna pealik Richard Millener.