M-Spordi pealik: peame nüüd rallile teistmoodi lähenema

Küsimusele, mis täpsemalt juhtus, vastas Millener: «Me ei tea detailselt. Teame, et mootoriga oli probleem, mida ei ole võimalik lahendada. Ainus lahendus oli jõuallikas välja vahetada, kuid sellega kaasneb ajakaristus. Oleme väga pettunud, kuid see juhtus. Me ei saa seda olukorda olematuks võluda.»

«Peame olema realistlikud. Pole mõtet öelda, et see olukord meid ei mõjuta. MM-sarjas võib pühapäevaks punktivahe veelgi suureneda. WRC on sport ja see pole lihtne. Selleks, et nautida kõrghetki, tuleb madalhetkedest läbi murda. Kõik teavad M-Spordi olukorda, aga see ei ole vabandus. Töötame nii kõvasti, kui suudame ja jätame samamoodi. Mul on kahju fännidest, kes Otti tulid toetama. See olukord on kõigile väga raske,» lõpetas Millener.