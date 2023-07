Ott Tänak: kahtlused lõid välja juba eile, aga mootorit ei tahetud enne testikatset vahetada

Tänaku autol tekkis probleem tänase testikatse esimesel läbimisel, mille järel suundus ta otse hooldusparki. Seal selgus, et mootorit pole võimalik korda teha ning see tuleb välja vahetada. Kuna ralli testikatse juba käis, tähendas see viieminutilist ajakaristust.

«Iseenesest oli juba eelmine päev aru saada, et midagi on mitte just valesti, aga imelikku. Mingid kahtlused olid, aga vabatahtlikult ei tahetud kohe enne testikatset seda mootorivahetust teha,» ütles Tänak. «Me teame, mis [mootoril] viga on, aga miks see nii on, seda ei tea.»

Tänak nentis, et sedavõrd kiirel rallil nagu Rally Estonia on viieminutilise ajakaristusega tema jaoks võistlusmoment kadunud.