Staarrattur katkestas lapse sünni tõttu Touri

28-aastane belglane ei teeninud tänavu ühtegi etapivõitu, kui lõpetas kahel korral teisena. Küll aga mängis ta olulist rolli meeskonna liidri Jonas Vingegaardi abistamisel, kelle edu neli etappi enne velotuuri lõppu on Tadej Pogačari ees juba seitse ja pool minutit.

«Meeskonnaga konsulteerides otsustasime, et minu koht on olla kodus. Mõtlesin kogu aeg koju minemisele, kui minu abikaasa annab märku, et vajab mind. Nüüd on see aeg käes,» lausus karjääri jooksul üheksa Touri etappi võitnud rattur.