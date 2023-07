Neuville'i sõnutsi oli Tänakuga raskem koostööd teha kui Lappiga

Neuville ise kommenteeris Soome väljaandele Rallit.fi-le, et ta tegi Eesti rallile vajalikud kohandused koos Lappiga.

«Meil on ühtne ettekujutus sellest, mida me autolt tahame. Meie maitse järgi peab auto olema jäik ja palju kaitset pakkuv. Tänakuga oli selles osas keerulisem, sest ta tahtis pehmemat autot. Esapekkaga on meil sarnane filosoofia ja see sai testidel üsna kiiresti selgeks. Testidel teevad kaks sõitjat muidugi alati oma asja, aga meil on samad seadistused,» tõdes Neuville.

Lappi seevastu naeris pisut oma meeskonnakaaslase sõnade üle. «Ma võin kommenteerida, et need on minu seadistused ja kõik. Võib olla, et ühes neist on midagi leitud, aga ta sõitis minu järel ja valis siis samad seadistused. Ma ei saa tegelikult aru, kuidas need koos tehtud said,» tunnistas Lappi Rallit.fi-le.