Armeenia klubi president on pahur, et Venemaa passiga mängijaid ei lubatud Eestisse

Jerevani Pjunik võitis konverentsiliiga esimese eelringi avamängus 2:0 Eesti klubi Narva Transi. Kordusmängu eel ei saanud meeskonna Venemaa passiga liikmed õigust Eesti riiki siseneda. Keelu saanute hulgas oli venelasest poolkaitsja Mihhail Kovalenko ning Pjuniku klubi kaks treenerit.

«Minu arvates rikutakse spordi kõige tähtsamat põhimõtet - võistluse ausust. Kolm inimest ei pääsenud Eestisse. Tuleb välja, et kaks inimest ei saa minna Rootsi - põhimees ja abitreener. Meie jaoks on see tõsine probleem, sest nemad on meeskonna võtmeisikud. Eriti kui me pääseme järgmisesse vooru,» kurtis Soghomonjan Venemaa väljaandele Championat.

Kui abitreenerist ilma jäämine pole kõige suurem probleem, siis 28-aastane poolkaitsja Mihhail Kovalenko on algkoosseisumees.

«Kovalenko on mitu aastat Armeenias mänginud ja on meie põhimees. Me üritasime midagi teha ja proovisime eelmisel aastal. Nagu ma aru saan, pole see ainult meie klubi probleem. See on ühine probleem, millega tuleb ühiselt tegeleda,» lausus president.