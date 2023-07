Eestlased mõlgutavad mõtteid WRC2 poodiumikohast

35-aastane Egon Kaur stardib sel hooajal rallivõistlusel alles teist korda. Avastardi tegi ta talvel Rootsi MM-etapil, kui sai WRC2-klassis 11. koha. Vahepeal pole ta kätt eriti soojas hoidnud ning loodab, et otse tehasest saabunud Škoda Fabia RS Rally2-autoga suudab ta näidata konkurentsivõimelist kiirust.

«Me avastasime erinevaid nüansse siin auto juures. Tavaliselt on see, et testida saad kindlates tingimustes, aga ralli loob uusi tingimusi ja tuleb nendega toime tulla. Proovime erinevateks üllatusteks rohkem valmis olla,» ütles Kaur enne ralli algust Postimehele.