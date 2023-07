Hamilton torkas noore piloodi üle parda visanud Red Bulli meeskonda: see on nende käekiri

Hamilton, kes töötas koos de Vriesiga kui viimane oli 2021. ja 2022. aastal Mercedese reservpiloot, rääkis, et vana meeskonnakaaslase väljavahetamine oli enneaegne. Küsimusele, kas De Vries läks liiga vara, vastas Hamilton väljaandele Motosport: «Jah, aga see on Red Bulli käekiri.»

«Ma olin üllatunud, et otsus vaesele Nyckile tuli. Ta on nii andekas ja tore noormees. Tulevik on tema jaoks helge ja tal on palju häid võimalusi edaspidiseks,» lisas Hamilton.