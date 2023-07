Pööraselt gaasipedaali tallav ja katsevõite noppiv Tänak: meil pole midagi kaotada

24,35 km pikkuse Peipsiääre katse esimesel läbimisel edestasid nad Thierry Neuville'i viie sekundiga. Tänak: «Tuju pole täna hommikul kõige parem, aga kui midagi pole kaotada, siis lihtsalt vajuta.»

Sellele järgnenud 17,09 km pikkusel Mustveel oli Tänaku edu Neuville'i ees 1,8 sekundit. Tänak: «Mul pole just väga palju motivatsiooni, aga tuleb lihtsalt suruda. Meil tuleb õppida, sest tulevikuski tuleb veel sõita. Aga nüüd, kui asi muutub vertikaalsemaks, löövad meie vanad hädad rohkem välja.»

Hommikusel viimasel, 21,45 km pikkusel Raanitsa katsel oli edu Neuville'i ees 1,6 sekundit. Tänak: «Tavaliselt peaks Oliver Solberg olema püütav, seega äkki kaheksas koht [võiks olla sihiks?] Siin on pinnas nii lahtine, et iga autoga muutub katse kiiremaks. Katse keskel läks meil ka mootor, aga heli järgi tundub, et see tuleb tagasi...»

Mis puudutas seda viimast kommentaari, siis lõunapausil meediaga suheldes Tänak rohkemat ei reetnud. «Ei oska öelda [mis juhtus]. Eks tiim datast vaatab, mis see põhjus või olukord oli, aga katse lõpus tundus kõik okei,» lausus ta.

Lisaks on senised katsed olnud saarlase sõnul veidi petlikud, kuivõrd tema panebki konkurentidest rohkem välja. «Puhta kiiruse osas oleme kindlasti Hyundaist ja Toyotast maas, aga sellise suhtumisega, kus mitte midagi pole kaotada, on võimalik neid katseid võita küll, jah. Kui kaugele on võimalik nii välja purjetada, seda on raske öeda,» jätkas Tänak.

Küll pole meie mehe hinnngul realistlik, et ta võikski koduteedel kõik katsed ära võita. «Meil pole tegelikult sellist kiirust, nagu praegu näitame. Teised sõidavad teisit: et kindla peale lõpuni välja tulla ja üritvad leida head rütmi. Meie olukord on ilmselgelt natukene teine: polegi midagi kaotada. Tavaliselt päris esimest katset punktikatse tempos ei sõideta.»